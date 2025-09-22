Roma Torpignattara | serate abusive e carenze antincendio sequestrato locale

Torpignattara, serate “abusive”: sequestrato un locale dopo blitz della Polizia. Roma – Serate danzanti pubblicizzate sui social con formula “ingresso + drink”, impianti elettrici improvvisati e gravi carenze antincendio: è quanto hanno accertato gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma in un locale nel cuore di Tor Pignattara, trasformato di fatto in discoteca senza le necessarie autorizzazioni. Il controllo è sfociato nel sequestro preventivo dell’esercizio, provvedimento poi convalidato dal GIP. Cosa è emerso dal blitz. Attività non autorizzata: locale abilitato solo a somministrazione di cibo e bevande, ma utilizzato per serate danzanti latino-americane promosse online. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, Torpignattara: serate abusive e carenze antincendio, sequestrato locale

In questa notizia si parla di: roma - torpignattara

Roma, controlli a Pigneto, Malatesta e Torpignattara: 5 denunciati e 5 sanzionati

Il baretto tra Pigneto e Torpignattara a Roma dove si mangia benissimo e si spende il giusto

Il baretto tra Pigneto e Torpignattara a Roma dove si mangia benissimo e si spende il giusto - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/ristoranti/tante-care-cose-pigneto/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=175844 - X Vai su X

Il tanto atteso episodio di "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese nel nostro quartiere presumibilmente sarà nella prossima stagione prevista per quest'estate. Nel frattempo vi chiediamo... Qual'è il vostro preferito tra questi locali? . . . #torpignattara #roma #cen - facebook.com Vai su Facebook

Roma Torpignattara, serate danzanti abusive con drink ed impiato antincendio non regolare, locale sequestrato; Kokus Bar a Torpignattara chiuso per la nona volta: discoteca abusiva, sporca e ritrovo di persone violente; Roma, Pellegrini e la cura Gasperini: meritocrazia e stile Ranieri per un gol che vale il derby.

Kokus Bar a Torpignattara chiuso per la nona volta: discoteca abusiva, sporca e ritrovo di “persone violente” - È stato sottoposto a sequestro preventivo, perché discoteca abusiva, locale a rischio incendio e con pessime condizioni igieniche, per ... Da fanpage.it

Roma Capitale dell'Islam: la Lega scova le prime 17 moschee abusive - Spunta la lista delle presunte moschee abusive della capitale stilata dalla Lega, che ha deciso di mappare tutti i centri islamici irregolari facendo ... Scrive iltempo.it