Roma sfratto rinviato per il Caffè Greco | esecuzione slitta dopo il 26 novembre

(Adnkronos) – Da luogo di incontro e rifugio di artisti e intellettuali a locale svuotato e messo sotto chiave. Questa mattina l'Antico Caffè Greco di via dei Condotti si è presentato senza arredi, rimossi e messi in sicurezza, mentre l'ufficiale giudiziario, atteso per procedere allo sfratto, ha stabilito un nuovo rinvio. L'esecuzione slitta a dopo .

