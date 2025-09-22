Roma Pellegrini come Amadei e Bruno Conti | ventunesimo 1-0 nei derby

La vittoria della Roma nel derby “in casa” della Lazio mancava da nove anni. È arrivata ieri, con lo stesso punteggio che aprì la storia della stracittadina: 1-0, l’8 dicembre 1929, allo Stadio della Rondinella. Quel giorno fu Rodolfo Volk a scrivere la prima pagina, come scrive Il Romanista. Il filo rosso degli 1-0. Negli anni Trenta il copione si ripete: Renato Cattaneo decide due stracittadine, prima che l’argentino Campilongo, il 7 gennaio 1940, regali un altro 1-0 che rimane negli annali. Poi arriva il tempo di Amedeo Amadei, il “Fornaretto”, romano e romanista, che con due gol pesantissimi, nel 1943 e nel 1947, incarna lo spirito del derby vinto col minimo scarto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Pellegrini come Amadei e Bruno Conti: ventunesimo 1-0 nei derby; Roma, storia della fascia da Capitano: comanda Totti, Dzeko punta Pruzzo.

Da Volk a Pellegrini: ventunesimo 1-0 nel derby, il quinto firmato da un romano - Dalla prima sfida, vinta l'8 dicembre 1929, fino alla zampata di Lorenzo: nel mezzo Amadei, De Sisti, Conti, Enzo, Paolo Negro, Cassetti e tanti altri eroi ... Segnala ilromanista.eu

