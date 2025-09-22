Roma paralizzata dallo sciopero e dalla manifestazione per Gaza | traffico completamente bloccato

Traffico completamente paralizzato a Roma a causa dello sciopero e della manifestazione per Gaza. Lunghe code e auto ferme soprattutto nella zona del Muro Torto, nei dintorni della stazione Termini, sulla tangenziale Est e tra l'Appia Nuova e la Prenestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

