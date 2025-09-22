Un’iniezione di fiducia impagabile per la Roma quella della vittoria nel derby, uno 0-1 firmato Pellegrini utile sì per la classifica ma soprattutto per aumentare la fiducia in vista del primo tour del force della stagione. Ora infatti il calendario si fa decisamente fitto, complice l’inizio di quell’ Europa League che può togliere notevoli soddisfazioni alla squadra, e il tutto inizia da una trasferta di Nizza ostica ma non impossibile. Non c’è tempo dunque per esultare più di tanto, con Gasperini che ha radunato già oggi i suoi a Trigoria, per una seduta tipo per chi non ha giocato contro la Lazio e di scarico per chi invece ha faticato in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma non stop, oggi allenamento con vista Nizza: sorrisi tra Gasperini e Ranieri