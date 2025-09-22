Con ancora ben impressa nella mente la vittoria nel derby, la Roma dovrà già obbligatoriamente proiettarsi nell’immediato futuro. La spinta data dal successo con la Lazio firmato Pellegrini servirà per alimentare l’entusiasmo e la fiducia in vista di un nuovo importante impegno. Questa sarà infatti la settimana dell’esordio continentale per la formazione di Gian Piero Gasperini, che inizierà il proprio percorso in Europa League, affrontando in trasferta il Nizza. Negli ultimi anni i giallorossi hanno dimostrato di poter dire la loro a livello europeo, arrivando con continuità nelle fasi decisive delle competizioni a cui hanno partecipato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la testa è già all’Europa League: obiettivo Nizza per Wesley e Hermoso