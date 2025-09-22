Roma la testa è già all’Europa League | obiettivo Nizza per Wesley e Hermoso
Con ancora ben impressa nella mente la vittoria nel derby, la Roma dovrà già obbligatoriamente proiettarsi nell’immediato futuro. La spinta data dal successo con la Lazio firmato Pellegrini servirà per alimentare l’entusiasmo e la fiducia in vista di un nuovo importante impegno. Questa sarà infatti la settimana dell’esordio continentale per la formazione di Gian Piero Gasperini, che inizierà il proprio percorso in Europa League, affrontando in trasferta il Nizza. Negli ultimi anni i giallorossi hanno dimostrato di poter dire la loro a livello europeo, arrivando con continuità nelle fasi decisive delle competizioni a cui hanno partecipato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - testa
Esplosione a Roma, un testimone: “Il boato, il calore, poi la finestra mi è finita in testa”
Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio
Il figlio fa la chemio, Julio Sergio si rade la testa con lui: il gesto d'amore dell'ex portiere della Roma
Eric Testa & Federica Brezzo, sono pronti ad accogliervi a Roma per vivere insieme l’emozione degli Internazionali di Danza! Vi aspettiamo dal 3 al 5 ottobre, nella storica cornice del Pala Tiziano. Eric Testa & Federica Brezzo, are ready to welcome yo - facebook.com Vai su Facebook
Colpito alla testa da un 16enne, ex vincitore Italia's Got Talent vittima di estorsione https://ift.tt/adl318w - X Vai su X
Roma, affiora antica testa marmorea dagli scavi del Foro di Traiano - Durante gli scavi in via Alessandrina, condotti dalla Sovrintendenza capitolina grazie ai fondi del Pnrr, è riemersa una grande testa marmorea ... Segnala rainews.it
Roma, 23enne aggredito al centro commerciale. Appeso a testa in giù per i piedi dagli addetti alla sicurezza: «Fro** di mer*a, ti soffoco» - È ciò che ha passato un ragazzo siciliano di 23 anni, che vive a Roma, quando è tornato al suo ex posto di lavoro, al centro ... Lo riporta corriereadriatico.it