Roma Koné show sotto la Curva Sud dopo il derby | la reazione di Cataldi
Manu Koné non si è limitato a essere protagonista in campo nel derby della Capitale. Al termine della sfida vinta 1-0 dalla Roma, il centrocampista francese ha attirato l’attenzione per un gesto destinato a far discutere. Dopo aver preso una bandierina del calcio d’angolo, Koné ha coperto lo stemma della Lazio con la maglia giallorossa e l’ha poi sventolata sotto la Curva Sud, scatenando l’entusiasmo del tifo romanista. FORZA ROMA #ASRoma pic.twitter.comG0M452Khu8 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 21, 2025 Tensione nel post gara. Un’esultanza che non è passata inosservata agli avversari. Alcuni giocatori biancocelesti hanno reagito in maniera veemente: Danilo Cataldi ha tentato di lanciare una borraccia in direzione del francese, mentre Luca Pellegrini ha provato a raggiungerlo, venendo però fermato poco prima della pista d’atletica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - show
Roma-Trastevere, è show a Trigoria: 5-0 alla fine del primo tempo
Superman: il drone show nel cielo di Roma – le foto e il video!
Roma-Trastevere, il video con tutti i 14 gol giallorossi: show a Trigoria
Festa #ASRoma sotto la Curva Sud: #Mancini show, Koné con la solita esultanza ? Il match winner #Pellegrini sul muretto assieme ai tifosi ? #LazioRoma - X Vai su X
Turbopaolo: stasera dal vivo a Roma, Eur Social Park! Apertura porte: 20.00 Inizio show: 22.00 *** Ph: Luca Marenda - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Dovbyk sotto esame: non è incedibile e c’è chi dice che in Spagna... - In un momento in cui c’è bisogno del contributo di tutti inevitabilmente Claudio Ranieri non può che salvare il suo centravanti titolare e allontanarlo dalla critiche arrivate per il suo ... Lo riporta corrieredellosport.it