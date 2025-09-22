Roma Koné show sotto la Curva Sud dopo il derby | la reazione di Cataldi

Manu Koné non si è limitato a essere protagonista in campo nel derby della Capitale. Al termine della sfida vinta 1-0 dalla Roma, il centrocampista francese ha attirato l’attenzione per un gesto destinato a far discutere. Dopo aver preso una bandierina del calcio d’angolo, Koné ha coperto lo stemma della Lazio con la maglia giallorossa e l’ha poi sventolata sotto la Curva Sud, scatenando l’entusiasmo del tifo romanista. FORZA ROMA #ASRoma pic.twitter.comG0M452Khu8 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 21, 2025 Tensione nel post gara. Un’esultanza che non è passata inosservata agli avversari. Alcuni giocatori biancocelesti hanno reagito in maniera veemente: Danilo Cataldi ha tentato di lanciare una borraccia in direzione del francese, mentre Luca Pellegrini ha provato a raggiungerlo, venendo però fermato poco prima della pista d’atletica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

