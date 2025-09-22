Roma il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale | Ora blocchiamo tutto Poi l' ingresso a La Sapienza occupata la facoltà di Lettere
Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
