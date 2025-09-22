Roma il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale | Ora blocchiamo tutto In cinquantamila in piazza

Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». In cinquantamila in piazza

In questa notizia si parla di: roma - corteo

Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio

Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO

Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos

4 ottobre corteo a Roma, per la Palestina libera! Ci sarà anche un pullman da Bergamo, che partita alle 4:00 dal parcheggio di via Spino: non dimenticatevi di prenotare, i posti sono limitati Per ulteriori info e prenotazioni contattare il seguente numero - facebook.com Vai su Facebook

#Manifestazione | #Corteo | #Roma Sabato 20 #settembre un corteo si moverà tra San Cleto e Giardino Nomentano, dalle 10.30 alle 12.30 Saranno predisposte chiusure e deviazioni lungo il percorso Il percorso https://buff.ly/H1Bwirb @Emergenza24 | - X Vai su X

Roma, oggi sciopero generale per Gaza: oltre trentamila in piazza, corteo verso Porta Maggiore; Sciopero generale: Cagliari scende in piazza per Gaza; Proteste pro Palestina a Torino: manifestanti sui binari, bruciate le foto di Meloni e Netanyahu e irruzione al Lingotto.

Roma, in piazza decine di migliaia per Gaza: corteo e sciopero generale in tutta Italia - Roma al centro della protesta per Gaza: in piazza 30mila persone nello sciopero generale che ha coinvolto 80 città italiane. Come scrive agrpress.it

Sciopero per Gaza, Roma si ferma. Trasporti, scuole e servizi fermi: le manifestazioni in città - Polizia sul posto, chiusa la fermata di Termini e le uscite della stazione su piazza dei Cinquecento e via Giolitti ... Riporta romatoday.it