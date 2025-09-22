Roma il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale | Ora blocchiamo tutto Cinquantamila in piazza traffico in tilt

Ilmessaggero.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma il corteo per gaza raggiunge la tangenziale ora blocchiamo tutto cinquantamila in piazza traffico in tilt

© Ilmessaggero.it - Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Cinquantamila in piazza, traffico in tilt

In questa notizia si parla di: roma - corteo

Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio

Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO

Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos

Roma, oggi sciopero generale per Gaza: oltre trentamila in piazza, corteo verso Porta Maggiore; Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Cinquantamila in piazza, traffico in tilt; Sciopero generale: Cagliari scende in piazza per Gaza.

roma corteo gaza raggiungeRoma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». In cinquantamila in piazza - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. msn.com scrive

roma corteo gaza raggiungeRoma, in piazza decine di migliaia per Gaza: corteo e sciopero generale in tutta Italia - Roma al centro della protesta per Gaza: in piazza 30mila persone nello sciopero generale che ha coinvolto 80 città italiane. Secondo agrpress.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Corteo Gaza Raggiunge