Roma il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale | Ora blocchiamo tutto Cinquantamila in piazza traffico in tilt
Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: roma - corteo
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
4 ottobre corteo a Roma, per la Palestina libera! Ci sarà anche un pullman da Bergamo, che partita alle 4:00 dal parcheggio di via Spino: non dimenticatevi di prenotare, i posti sono limitati Per ulteriori info e prenotazioni contattare il seguente numero - facebook.com Vai su Facebook
#Manifestazione | #Corteo | #Roma Sabato 20 #settembre un corteo si moverà tra San Cleto e Giardino Nomentano, dalle 10.30 alle 12.30 Saranno predisposte chiusure e deviazioni lungo il percorso Il percorso https://buff.ly/H1Bwirb @Emergenza24 | - X Vai su X
Roma, oggi sciopero generale per Gaza: oltre trentamila in piazza, corteo verso Porta Maggiore; Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Cinquantamila in piazza, traffico in tilt; Sciopero generale: Cagliari scende in piazza per Gaza.
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». In cinquantamila in piazza - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. msn.com scrive
Roma, in piazza decine di migliaia per Gaza: corteo e sciopero generale in tutta Italia - Roma al centro della protesta per Gaza: in piazza 30mila persone nello sciopero generale che ha coinvolto 80 città italiane. Secondo agrpress.it