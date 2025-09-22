Roma il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale | Ora blocchiamo tutto Cinquantamila in piazza traffico in tilt | poi l' ingresso a La Sapienza
Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: roma - corteo
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
“Siamo 20 mila” fanno sapere gli organizzatori della manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo partito da piazza dei Cinquecento sta ora sfilando su via Cavour. #IlMessaggero #manifestazione #notizia #roma - facebook.com Vai su Facebook
#viabilità #Roma #eventi Dalle 16 corteo Santi Apostoli-piazza del Popolo. Deviazioni per 27 linee di bus https://bit.ly/4nFbwyT - X Vai su X
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Cinquantamila in piazza, traffico in tilt; Corteo per Gaza a Roma raggiunge la tangenziale; Roma, oggi sciopero generale per Gaza: oltre trentamila in piazza, il corteo blocca la Tangenziale.
Corteo per Gaza a Roma raggiunge la tangenziale - Il corteo per Gaza a Roma, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un lungo tragitto partito da piazza dei Cinquecento. Come scrive ansa.it
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Cinquantamila in piazza, traffico in tilt - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Da msn.com