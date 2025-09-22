Roma il corteo per Gaza entra alla Sapienza | occupata la facoltà di Lettere Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale

Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale

In questo momento (ore 14.21) nel centro di Roma migliaia di persone stanno sfilando in corteo per chiedere la fine della guerra e la libertà per la Palestina. Bandiere, striscioni e cori attraversano le strade della Capitale in una manifestazione che sta richia - facebook.com Vai su Facebook

