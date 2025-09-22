Roma femminile il derby in semifinale Women’s Cup | convocate e parole di Rossettini

Sololaroma.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora vivida nella mente di tifosi e ragazze lo 0-2 allo Sporting di qualche giorno fa, una vittoria che ha permesso alla Roma femminile di avere accesso alla fase a campionato della Champions League. Un primo piccolo obiettivo raggiunto, come sottolineato dallo stesso Rossettini, ma ora è tempo di volgere lo sguarda la secondo di questa stagione: domani alle 20:30 sarà derby nella semifinale di Women’s Cup, e le giallorosse hanno tutta l’intenzione di portarsi a casa la prima edizione di questa nuova competizione. Contro la Lazio una sfida tosta se non altro per ciò che significa la stracittadina, e il tutto inizia con la lista della convocate per il match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile il derby in semifinale women8217s cup convocate e parole di rossettini

© Sololaroma.it - Roma femminile, il derby in semifinale Women’s Cup: convocate e parole di Rossettini

In questa notizia si parla di: roma - femminile

Roma Femminile, obiettivo Rieke per il centrocampo: contatti continui

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Piekarska: la giovane polacca rinforza la Primavera

Calcio femminile, al via le semifinali della Serie A Women’s Cup. Due derby tutti da vivere; LAZIO WOMEN - 2 derby su 2 alle biancocelesti: l'U17 vince la medaglia d'oro, è bronzo per la 15; Coppe Europee – Fabris: “La Serie A femminile domina in Europa: sei squadre italiane partecipanti alle competizioni europee, tutte e sei arrivano alla Fase Finale. Dominio assoluto”.

roma femminile derby semifinaleSerie A Serie A Women's Cup 2025: semifinali Roma-Lazio e Juventus-Inter – Date, orari e dove vederle in Tv e streaming - Roma Femminile vs Lazio Femminile di martedì 23 settembre 2025 delle ore 20:30 ... Scrive tag24.it

roma femminile derby semifinaleVIDEO - Femminile, Rossettini: "Servirà la nostra miglior condizione per il derby" - L'allenatore: "Le ragazze che erano già presenti l'anno scorso stanno cercando di far capire alle nuove la particolare importanza di questa partita" ... Segnala ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Derby Semifinale