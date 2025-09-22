Roma femminile il derby in semifinale di Women’s Cup | convocate e parole di Rossettini
È ancora vivida nella mente di tifosi e ragazze lo 0-2 allo Sporting di qualche giorno fa, una vittoria che ha permesso alla Roma femminile di avere accesso alla fase a campionato della Champions League. Un primo piccolo obiettivo raggiunto, come sottolineato dallo stesso Rossettini, ma ora è tempo di volgere lo sguarda la secondo di questa stagione: domani alle 20:30 sarà derby nella semifinale di Women’s Cup, e le giallorosse hanno tutta l’intenzione di portarsi a casa la prima edizione di questa nuova competizione. Contro la Lazio una sfida tosta se non altro per ciò che significa la stracittadina, e il tutto inizia con la lista della convocate per il match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
