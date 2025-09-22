Roma est miasmi all' impianto di Rocca Cencia | il municipio chiede l' intervento dell' Arpa
Cittadini di nuovo sul piede di guerra per via dei miasmi provenienti dall’impianto Ama di Rocca Cencia, nel VI municipio di Roma. Chi vive a ridosso del centro di trasferenza dei rifiuti lamenta, infatti, cattivi odori a ogni ora del giorno e della notte. Una situazione che, anche di recente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - miasmi
Aggiornamento incontro con AMA – Settembre | Miasmi Rocca Cencia Continuano gli incontri regolari con AMA e il CAU Comitati e Associazioni UNITI ROMA EST promossi dalla Presidente Svetlana Celli per il miglioramento del decoro urbano nei nostri qu - facebook.com Vai su Facebook
Roma est, miasmi all'impianto di Rocca Cencia: il municipio chiede l'intervento dell'Arpa; Miasmi dall'impianto di Rocca Cencia, cittadini entrano nel centro di trasferenza dei rifiuti; Depuratore Roma Est, si torna a dibattere su miasmi e rumori.
Roma est, miasmi all'impianto di Rocca Cencia: il municipio chiede l'intervento dell'Arpa - Il presidente Nicola Franco ha scritto all'Arpa Lazio per chiedere il posizionamento di una centralina per rilevare l'eventuale presenza di inquinanti nell'aria nella zona a ridosso dell'impianto dell ... Lo riporta romatoday.it
Impianto a biomasse di Roma est, via alla raccolta fondi per presentare ricorso al Tar - Il ricorso contro l’impianto a biomasse non sarà facile e la battaglia giudiziaria, eventualmente, anche piuttosto lunga. Riporta romatoday.it