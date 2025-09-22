Roma di corto muso terzo successo per 1-0 | Gasperini concreto e meno spettacolare

C’è un filo conduttore piuttosto curioso che lega le prime quattro giornate di campionato della Roma, terminate tutte sul punteggio di 1-0, compreso il ko interno con il Torino. Il derby andato in scena ieri ha confermato l’andamento di questo inizio di stagione per la formazione giallorossa, che ha ottenuto la terza vittoria di corto muso, che va un po’ in controtendenza con quello che ci si poteva attendere al momento dell’annuncio in panchina di Gasperini. Il tecnico è infatti sbarcato nella Capitale dopo aver dimostrato di saper far rendere meravigliosamente i propri attaccanti, con una proposta di calcio che regalava spesso partite ricche di gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma di corto muso, terzo successo per 1-0: Gasperini concreto e meno spettacolare

Accoglienza di minorenni, le associazioni bresciane del terzo settore a corto di fondi lanciano un Sos: “Roma intervenga”

Nel mondo di Romics con Snoopy, Corto Maltese e i manga dal Giappone https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/nel_mondo_di_romics_con_snoopy_corto_maltese_e_i_manga_dal_giappone-424857285/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

"Non sono emergenza" al Nuovo Cinema Aquila di Roma. La presentazione della campagna e del documentario si terrà sabato 20 settembre alle 15.40 al Nuovo Cinema Aquila di Roma nell’ambito del Roma Film Corto. Tre gli spazi tematici dedicati al - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Roma 0-1, le pagelle: Pellegrini (8) gol decisivo e lacrime, Belahyane (4) troppo ingenuo, Rensch (7,5) bella scoperta; Serie A. Milan di corto muso. Inter, Roma e Lazio già scatta l’allarme; Milan, spremuta d’Allegri: corto muso, scamiciato e infuriato, espulso.

