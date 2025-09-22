Roma di corto muso terzo successo per 1-0 | Gasperini concreto e meno spettacolare

Sololaroma.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un filo conduttore piuttosto curioso che lega le prime quattro giornate di campionato della Roma, terminate tutte sul punteggio di 1-0, compreso il ko interno con il Torino. Il derby andato in scena ieri ha confermato l’andamento di questo inizio di stagione per la formazione giallorossa, che ha ottenuto la terza vittoria di corto muso, che va un po’ in controtendenza con quello che ci si poteva attendere al momento dell’annuncio in panchina di Gasperini. Il tecnico è infatti sbarcato nella Capitale dopo aver dimostrato di saper far rendere meravigliosamente i propri attaccanti, con una proposta di calcio che regalava spesso partite ricche di gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

