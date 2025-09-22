Roma dal Meeting Point alle navette | le info per i tifosi in trasferta a Nizza
Se i derby non si giocano ma si vincono, la Roma ha rispettato in pieno questo diktat, portando a casa una stracittadina che vale oro per classifica, morale e supremazia sull’avversario più odiato. Lo 0-1 di Pellegrini tanto basta per avere la meglio sulla Lazio, ma il tempo per esultare è davvero poco. Fra due giorni squadra nuovamente in campo, in un’ insidiosa trasferta di Nizza che apre il cammino europeo dei giallorossi. Allenamento già oggi per gli uomini di Gasperini e popolo capitolino pronto a rispondere anche in terra Francese: il club ha da poco comunicato tutte le info necessarie ai tifosi in viaggio verso l’Allianz Riviera (poco meno di 2000). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - meeting
World Meeting on Human Fraternity 2025 a Roma con il Cardinale Mauro Gambetti e Padre Enzo Fortunato – Il video
Il 12 e 13 settembre, 15 tavoli tematici in luoghi simbolo di RomaWorld Meeting on Human Fraternity 2025: Modalità di accreditamento
Lorenzo Fiordelmondo è tra i 150 sindaci del mondo invitati al World Meeting of Human Fraternity di Roma
? Si sono svolti a Roma venerdì 12 e sabato 13 settembre i lavori del World Meeting of Human Fraternity ; giunto alla terza edizione, l’appuntamento è promosso dalla Basilica di San Pietro, dalla Fondazione Fratelli Tutti ? L’intento dell’evento è di proporr - facebook.com Vai su Facebook
Oggi a #Roma incontro con la Giunta Esecutiva della @Copagri. Un confronto positivo e costruttivo sull’agricoltura. nuovo bilancio pluriennale dell'Ue, competitività del settore e sviluppo delle aree rurali. Today in Rome, a meeting with the Executiv - X Vai su X
Nizza-Roma, le info per chi andrà in trasferta; ROMA-EINTRACHT FRANCOFORTE. QUESTURA VARA MISURE DI SICUREZZA.; Roma-Eintracht Francoforte all'Olimpico. Fermati 4 tifosi giallorossi.
Nizza-Roma: tutte le informazioni per i tifosi presenti all’Allianz Riviera - Mercoledì alle 21 la Roma di Gian Piero Gasperini esordirà in Europa League. Come scrive msn.com
Roma-Eintracht in Europa League, romanisti tentano il blitz contro le navette di tifosi tedeschi: quattro fermati - Quattro tifosi romanisti che avevano tentato un blitz contro le navette dei tifosi tedeschi sono stati bloccati dalla polizia nel corso dei ... Si legge su ilgazzettino.it