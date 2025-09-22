Se i derby non si giocano ma si vincono, la Roma ha rispettato in pieno questo diktat, portando a casa una stracittadina che vale oro per classifica, morale e supremazia sull’avversario più odiato. Lo 0-1 di Pellegrini tanto basta per avere la meglio sulla Lazio, ma il tempo per esultare è davvero poco. Fra due giorni squadra nuovamente in campo, in un’ insidiosa trasferta di Nizza che apre il cammino europeo dei giallorossi. Allenamento già oggi per gli uomini di Gasperini e popolo capitolino pronto a rispondere anche in terra Francese: il club ha da poco comunicato tutte le info necessarie ai tifosi in viaggio verso l’Allianz Riviera (poco meno di 2000). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dal Meeting Point alle navette: le info per i tifosi in trasferta a Nizza