Roma da Svilar alla difesa | nessuno nel 2025 con più clean sheet
Appena 3 gol segnati in 4 partite sono un dato da migliorare in fretta per puntare a traguardi importanti, piuttosto inusuale inoltre per un Gasperini che ha sempre saputo far rendere alla grande i propri attacchi, ma nell’attesa che cambi qualcosa da questo punto di vista la Roma può godere di una difesa granitica, che incute timore a tutti. Un semplice dato, fornito da Sky Sport, riassume tale concetto: con lo 0-1 alla Lazio made in Pellegrini, che in queste ore sta facendo godere non poco il popolo giallorosso, sono 14 i clean sheet dal 1° gennaio ad oggi, un numero clamoroso che nessuno nei top 5 campionati europei ha eguagliato in questo 2025. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - svilar
Repubblica – Il Galatasaray piomba su Svilar: offerto ingaggio da 6 milioni al portiere della Roma
Calciomercato Roma, rinnovo ancora in bilico con Svilar: intanto ci prova il Galatasaray! Ecco l’offerta del club turco
Calciomercato Roma, asse caldo con la Turchia: Besiktas su Celik, Svilar-Galatasaray e suggestione Kocku
Svilar & Pellegrini | #LazioRoma - X Vai su X
Formazione ufficiale AS Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Pedro e Dia dal 1', Gasperini lancia Pellegrini; Fantacalcio, i consigli della quarta giornata: chi schierare, chi evitare e le sorprese. Tutto sulle formazioni; Lazio-Roma le pagelle del derby: Svilar para tutto, Romagnoli segna e cancella Dovbyk.
Le pagelle di Lazio-Roma: Dia, errore che pesa. Koné domina, Ferguson innocuo - 5 Provedel Incolpevole sul gol, tiene vive le speranze laziali murando il colpo sicuro di Rensch. Si legge su repubblica.it
Roma: Svilar 'settimana del derby è pazza, si sente tensione' - Si tratta di una partita incredibile, l'attesa dura tutta la settimana. Come scrive corrieredellosport.it