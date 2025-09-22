Roma da Svilar alla difesa | nessuno nel 2025 con più clean sheet

Appena 3 gol segnati in 4 partite sono un dato da migliorare in fretta per puntare a traguardi importanti, piuttosto inusuale inoltre per un Gasperini che ha sempre saputo far rendere alla grande i propri attacchi, ma nell’attesa che cambi qualcosa da questo punto di vista la Roma può godere di una difesa granitica, che incute timore a tutti. Un semplice dato, fornito da Sky Sport, riassume tale concetto: con lo 0-1 alla Lazio made in Pellegrini, che in queste ore sta facendo godere non poco il popolo giallorosso, sono 14 i clean sheet dal 1° gennaio ad oggi, un numero clamoroso che nessuno nei top 5 campionati europei ha eguagliato in questo 2025. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

