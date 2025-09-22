Roma corteo pro Pal occupa tangenziale | applausi dagli automobilisti
Il corteo a sostegno della Palestina ha occupato la tangenziale est e paralizza il traffico di Roma. I manifestanti sono passati tra le macchine bloccate nel traffico, ricevendo applausi di consenso da parte degli automobilisti romani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: roma - corteo
Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Schelin a Meloni: Condanniamo le violenze di Milano, lo abbiamo sempre fatto, siamo contro la violenza politica. Aspettiamo che Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero per Gaza, Roma si ferma. I manifestanti invadono la Tangenziale: traffico in tilt.
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Poi l'ingresso a La Sapienza, verso la facoltà di Lettere - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Secondo ilgazzettino.it
Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Segnala msn.com