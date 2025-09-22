Roma corteo blocca la Tangenziale Est | disagi al traffico e ai trasporti
Prosegue la giornata di mobilitazione nazionale del 22 settembre, indetta dai sindacati di base e sostenuta da numerose organizzazioni studentesche. Dopo essere partito da piazza dei Cinquecento alle ore 15, il corteo ha attraversato Santa Maria Maggiore per poi giungere in piazza di Porta Maggiore, fino a occupare la Tangenziale Est, all’altezza dell’imbocco dell’A24, paralizzando la circolazione dei veicoli. La protesta, inserita nello sciopero generale in corso fino a mezzanotte, è stata organizzata anche in solidarietà con la popolazione di Gaza, colpita da mesi da un’occupazione militare e da una grave crisi sanitaria. 🔗 Leggi su Funweek.it
