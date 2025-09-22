Rolli Days oltre 10mila visitatori per l' edizione dedicata al Salone Nautico

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto esaurito per i Rolli Days dedicati al Salone Nautico: nel weekend la manifestazione ha chiuso con oltre 10 mila presenze tra le visite guidate su prenotazione e quelle ad accesso libero nei palazzi cinquecenteschi di via Garibaldi, che sabato sera hanno effettuato un’apertura straordinaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rolli - days

Aprono le prenotazioni per i Rolli Days: edizione straordinaria per il Salone Nautico

Aprono le prenotazioni per i Rolli Days: edizione straordinaria per il Salone Nautico

“Genova e i Signori del Mare”, edizione speciale dei Rolli Days in occasione del Salone Nautico

Rolli Days, oltre 10mila visitatori per l'edizione dedicata al Salone Nautico; Oltre 10mila visitatori a Rolli Days Genova sui Signori del mare; I Rolli Days dedicati al Salone Nautico chiudono con oltre 10 mila visitatori.

rolli days oltre 10milaGenova, i Rolli Days dedicati al Nautico chiudono con oltre 10mila spettatori - La sindaca Salis: “Questo evento dimostra che la cultura sa essere partecipazione, emozione e scoperta condivisa” ... Riporta ilsecoloxix.it

rolli days oltre 10milaOltre 10mila visitatori a Rolli Days Genova sui Signori del mare - Tutto esaurito a Genova per i Rolli Days dedicati ai 'Signori del mare' dell'antica Repubblica marinara in occasione della 65/a edizione del Salone nautico internazionale: so ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rolli Days Oltre 10mila