Rogo in un edificio residenziale nel Lecchese 6 feriti 2 sono gravi | c' è anche un bambino
E’ di alcuni feriti e intossicati, due in maniera grave, il bilancio di un incendio divampato alle 3 della notte scorsa in uno stabile residenziale con più unità abitative a Cremella, centro della Brianza in provincia di Lecco. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire alle cause del rogo. Le persone coinvolte sono una quindicina: quattro, tra le quali un bambino di 4 anni,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
