Rogo alla Dsv alta colonna di fumo Danni nel magazzino per la logistica | Nessun ferito ma è uno choc

Una densa e alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata ieri mattina da un capannone dell’azienda Dsv, colosso della logistica di via Brigatti. Un boato e poi le fiamme che hanno distrutto parte del magazzino, fortunatamente non ci sono stati feriti e l’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di limitare i danni. L’allarme è scattato intorno alle 9 e subito sul posto sono convogliati il 118 e più mezzi dei vigili del fuoco (sette squadre provenienti anche da altri Comandi) insieme a pattuglie di polizia di stato e polizia locale per gestire la viabilità tra le vie Jugoslavia e Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Incendio alla Dsv, ipotesi corto circuito. "Finestre chiuse" - Fiamme domate, ma resta l'invito del Comune ai residenti nell'area vicina alla zona industriale a nord di Modena dove si è sprigionato il rogo che ha impegnato squadre dei Vigili del Fuoco per molte o ... Riporta rainews.it
