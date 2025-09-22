Rogo alla Dsv alta colonna di fumo Danni nel magazzino per la logistica | Nessun ferito ma è uno choc

Una densa e alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata ieri mattina da un capannone dell’azienda Dsv, colosso della logistica di via Brigatti. Un boato e poi le fiamme che hanno distrutto parte del magazzino, fortunatamente non ci sono stati feriti e l’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di limitare i danni. L’allarme è scattato intorno alle 9 e subito sul posto sono convogliati il 118 e più mezzi dei vigili del fuoco (sette squadre provenienti anche da altri Comandi) insieme a pattuglie di polizia di stato e polizia locale per gestire la viabilità tra le vie Jugoslavia e Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

