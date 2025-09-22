Roger Federer punge sulla rivalità Alcaraz-Sinner | Gli organizzatori vogliono che ci siano sempre loro in finale

Roger Federer si è goduto lo spettacolo a San Francisco (USA), nell' edizione 2025 della Laver Cup. La competizione (esibizione) a squadre, che ha visto confrontarsi la selezione europea con il resto del mondo, ha sorriso alla compagine capitanata da Andre Agassi, nonostante un Carlos Alcaraz super nell'ultima giornata di incontri. Selezione continentale priva tra le sue fila Jannik Sinner, che ha dato priorità ad altro nella sua programmazione. E così il Vecchio Continente ha dovuto fare i conti coi problemi del n.3 del mondo, Alexander Zverev, sconfitto sia dall'australiano Alex de Minaur che dall'americano Taylor Fritz nell'ultimo match dell'evento.

