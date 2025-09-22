Roger Federer ha fatto un ingresso trionfale alla Laver Cup di San Francisco settimana scorsa, indossando un elegante smoking con occhiali da sole abbinati, senza contare che il meglio di sé lo aveva al polso. La leggenda del tennis, infatti, ha sfoggiato un Rolex Daytona in oro bianco con quadrante in ossidiana tempestato di zaffiri blu. In qualità di ambassador Rolex, Roger Federer ha ovviamente accesso a tutti i segnatempo più esclusivi, dall'indiscutibilmente raro Le Mans Daytona ad alcuni modelli fuori catalogo decisamente introvabili. La referenza 126599TSA appartiene a quest'ultima categoria: è uno di quegli esemplari che non vengono pubblicizzati dal marchio, perciò trovare informazioni accurate al riguardo è possibile solo quando un cliente importante ne riceve uno e lo pubblica sui social. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Roger Federer ha indossato il modello più raro di Rolex