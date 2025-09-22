Roberto Russo | addio al fotografo e regista marito di Monica Vitti

Si è spento all'età di 77 anni Roberto Russo, regista e fedele e discreto compagno di Monica Vitti, tre anni dopo la morte di lei. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Roberto Russo: addio al fotografo e regista marito di Monica Vitti

In questa notizia si parla di: roberto - russo

Chi sono stati i grandi amori di Monica Vitti, dal primo e importante Michelangelo Antonini all’ultimo Roberto Russo

