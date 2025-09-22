Ritrovato l' uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico
Arezzo, 22 settembre 2025 – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico, nel comune di Arezzo. Il cercatore di funghi, uscito nella mattinata di domenica 21 settembre, non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme e un'imponente operazione di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco. L'intervento è iniziato intorno alle ore 22:00, quando è stata segnalata la scomparsa. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo hanno subito attivato il protocollo di emergenza, impegnando durante tutta la notte diversi nuclei specializzati: il Tas (Topografia Applicata al Soccorso), le unità cinofile, il nucleo Sapr con droni, il nucleo fluviale e l'elicottero Drago. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - uomo
Mergellina, cadavere di un uomo ritrovato in mare: si indaga
Cadavere di un uomo ritrovato in un canale tra la vegetazione a Giugliano: sub per recuperarlo
Isola d’Elba: cadavere di un uomo ritrovato in mare. Indagini in corso
Messina, ritrovato morto l’uomo scomparso a Santa Lucia del Mela - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso il 7 settembre da #Albavilla (#Como). Il corpo rinvenuto in un torrente a #Erba. Per lui era stato pubblicato con Penelope Lombardia un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto?”. #chilhavisto - X Vai su X
Ritrovato l'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico; Uomo di 66 anni va per funghi e non fa rientro a casa, scattano le ricerche: ritrovato sano e salvo; Giallo nel Basso Cilento, ritrovato cadavere all'altezza dello svincolo di Sapri.
Ritrovato l'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico - Il cercatore di funghi, uscito nella mattinata di domenica 21 settembre, non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme e un'imponente operazione di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco ... Scrive lanazione.it
Si perde mentre cerca funghi, ritrovato - Brutta avventura per un uomo di 66 anni che, alle 22 di domenica, non era rientrato a casa dopo essere uscito in mattinata. Segnala teletruria.it