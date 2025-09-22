Ritrovato l' uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 –  Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico, nel comune di Arezzo. Il cercatore di funghi, uscito nella mattinata di domenica 21 settembre, non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme e un'imponente operazione di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco. L'intervento è iniziato intorno alle ore 22:00, quando è stata segnalata la scomparsa. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo  hanno subito attivato il protocollo di emergenza, impegnando durante tutta la notte diversi nuclei specializzati: il Tas (Topografia Applicata al Soccorso), le unità cinofile, il nucleo Sapr con droni, il nucleo fluviale e l'elicottero Drago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ritrovato l uomo di 66 anni disperso nei boschi di pratantico

© Lanazione.it - Ritrovato l'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico

In questa notizia si parla di: ritrovato - uomo

Mergellina, cadavere di un uomo ritrovato in mare: si indaga

Cadavere di un uomo ritrovato in un canale tra la vegetazione a Giugliano: sub per recuperarlo

Isola d’Elba: cadavere di un uomo ritrovato in mare. Indagini in corso

Ritrovato l'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico; Uomo di 66 anni va per funghi e non fa rientro a casa, scattano le ricerche: ritrovato sano e salvo; Giallo nel Basso Cilento, ritrovato cadavere all'altezza dello svincolo di Sapri.

ritrovato uomo 66 anniRitrovato l'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico - Il cercatore di funghi, uscito nella mattinata di domenica 21 settembre, non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme e un'imponente operazione di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco ... Scrive lanazione.it

ritrovato uomo 66 anniSi perde mentre cerca funghi, ritrovato - Brutta avventura per un uomo di 66 anni che, alle 22 di domenica, non era rientrato a casa dopo essere uscito in mattinata. Segnala teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Ritrovato Uomo 66 Anni