Ritrovato l' uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico

Arezzo, 22 settembre 2025 – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell'uomo di 66 anni disperso nei boschi di Pratantico, nel comune di Arezzo. Il cercatore di funghi, uscito nella mattinata di domenica 21 settembre, non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme e un'imponente operazione di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco. L'intervento è iniziato intorno alle ore 22:00, quando è stata segnalata la scomparsa. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo hanno subito attivato il protocollo di emergenza, impegnando durante tutta la notte diversi nuclei specializzati: il Tas (Topografia Applicata al Soccorso), le unità cinofile, il nucleo Sapr con droni, il nucleo fluviale e l'elicottero Drago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

