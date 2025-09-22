Ritorno a mercato a piazza Risorgimento | Amministrazione ha lavorato bene e seriamente per giungere a questa soluzione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Stamane in Commissione Attività produttive abbiamo affrontato la vicenda del mercato degli ambulanti che per una volta a settimana, di venerdì, torna a piazza Risorgimento. Ringrazio l’assessore Luigi Ambrosone che ha spiegato tutti i passaggi, che abbiamo peraltro condiviso, che hanno portato l’Amministrazione con linearità ad adottare la soluzione più opportuna per tutti”, lo spiega il presidente della commissione Alboino Greco. “ Abbiamo come amministrazione e maggioranza sempre ascoltato le ragioni di tutti, in particolare degli ambulanti. Tutti sapevamo che l’area di piazza Risorgimento era congeniale al mercato, del resto lì gli ambulanti ci sono sempre stati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

