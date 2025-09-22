Ritmica l' ex dt Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti
Lo ha deciso il Gup di Monza: il 10 febbraio 2026 via al dibattimento. L'inchiesta era partita dalle denunce delle ginnaste Basta e Corradini, che chiederanno di costituirsi parte civile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
