Ritmica l' ex dt Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti

Lo ha deciso il Gup di Monza: il 10 febbraio 2026 via al dibattimento. L'inchiesta era partita dalle denunce delle ginnaste Basta e Corradini, che chiederanno di costituirsi parte civile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

