Ristrutturazioni in Italia nel 2025 | come cambia la geografia degli interventi

Quifinanza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore delle ristrutturazioni in Italia nel 2025 mostra segnali di vitalità diffusi, con dinamiche che superano i confini delle grandi città. A trainare la domanda restano la riqualificazione energetica e gli interventi di miglioramento del comfort domestico, ma sempre più spesso le richieste arrivano da territori meno centrali, segno di un cambiamento profondo nella geografia degli investimenti per la casa. Secondo l’analisi di Pgcasa.it, piattaforma leader per preventivi e notizie nel mondo dei servizi per la casa, il comparto delle ristrutturazioni si conferma il motore principale del mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

