rissa tra donne nel napoletano in 3 ferite a coltellate

Tempo di lettura: < 1 minuto Una rissa tra donne per futili motivi, finita con tre di loro accoltellate e ferite in maniera non grave: è quanto avvenuto la scorsa notte in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al confine con Ercolano, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia del commissariato di San Giorgio a Cremano, che sta indagando sull’episodio, alla rissa avrebbero partecipato 6 donne. Tre di loro, di 25, 27 e 37 anni, tutte imparentate tra loro, avrebbero avuto la peggio e sarebbero state colpite dalle altre tre con delle coltellate. Le vittime sono state medicate per le lesioni all’Ospedale Maresca di Torre del Greco e poi dimesse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

