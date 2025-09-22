Rissa tra 14enni rischia di finire in tragedia | paura durante la festa patronale
Una rissa tra ragazzini si è verificata nel corso della festa patronale a Mariglianella. La comunità stava festeggiando San Giovanni Evangelista quando i carabinieri hanno sentito le urla dei due protagonisti della zuffa.I due sono entrambi minorenni, hanno 14 anni. Nel corso della lite uno dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - 14enni
