Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano | tre ferite con coltellate

Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una violenta rissa tra sei donne, avvenuta la scorsa notte in contrada Patacca, strada al confine con Ercolano. L’episodio si è concluso con tre di loro accoltellate, fortunatamente senza riportare ferite gravi. Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano: tre ferite con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

