Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano | tre ferite con coltellate
Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una violenta rissa tra sei donne, avvenuta la scorsa notte in contrada Patacca, strada al confine con Ercolano. L’episodio si è concluso con tre di loro accoltellate, fortunatamente senza riportare ferite gravi. Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano: tre ferite con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: rissa - donne
Escalation di violenza al Life Club di Milano e rissa tra donne, scatta il pugno di ferro del questore
Napoli, rissa tra donne finisce a coltellate: in due finiscono al pronto soccorso
Rissa al Sacrario durante la Notte rosa, coinvolte anche donne
Rissa al Sacrario, coinvolte anche delle donne Macchina di Santa Rosa: Dies Natalis saluta Primo giorno di scuola: l'augurio del presidente Romoli Nocciole: produzione in perdita e prezzi alle stelle - facebook.com Vai su Facebook
Rissa tra donne per motivi di vicinato, cinque arresti https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/09/rissa-tra-donne-per-motivi-di-vicinato-cinque-arresti-61aa133e-b5c3-48bf-9e04-76dd345b309b.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Maltrattamenti a una donna e rissa in un bar, un arresto e una denuncia; Rissa al bar di San Fiorano: i due minori non potranno avvicinarsi al paese; Lite fuori controllo al bar, stacca con un morso il dito a una donna. Il questore chiude il locale.
Rissa tra donne nel Napoletano, in tre ferite a coltellate - Una rissa tra donne per futili motivi, finita con tre di loro accoltellate e ferite in maniera non grave: è quanto avvenuto la scorsa notte in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al c ... Da ansa.it
Lite al bar, tre donne accoltellate da 3 donne in un noto bar di San Giorgio a Cremano - Il litigio era cominciato per lo sguardo a un ragazzo considerato insistente. Riporta napoli.repubblica.it