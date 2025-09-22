Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano | tre ferite con coltellate

Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una violenta rissa tra sei donne, avvenuta la scorsa notte in contrada Patacca, strada al confine con Ercolano. L’episodio si è concluso con tre di loro accoltellate, fortunatamente senza riportare ferite gravi. Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano: tre ferite con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

rissa bar donne sanRissa tra donne nel Napoletano, in tre ferite a coltellate - Una rissa tra donne per futili motivi, finita con tre di loro accoltellate e ferite in maniera non grave: è quanto avvenuto la scorsa notte in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al c ... Da ansa.it

rissa bar donne sanLite al bar, tre donne accoltellate da 3 donne in un noto bar di San Giorgio a Cremano - Il litigio era cominciato per lo sguardo a un ragazzo considerato insistente. Riporta napoli.repubblica.it

