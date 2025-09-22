Riscatto della laurea a costo ridotto | la proposta che può cambiare la pensione ma non per tutti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Oggi riscattare la laurea è un lusso. Riscattare gli anni di università per anticipare la pensione resta, al momento, un privilegio per pochi. Oggi il riscatto di un percorso quinquennale può costare circa 30mila euro, una cifra che scoraggia la maggior parte dei lavoratori. La proposta: 900 euro l’anno per il comparto istruzione e ricerca. Il disegno di legge S.1413, presentato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo, prevede un taglio drastico dei costi per il personale della scuola e della ricerca. 900 euro per ogni anno di studi. 4.500 euro complessivi per cinque anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
