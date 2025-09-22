Risate lacrime e realtà | svelata la stagione 2025-2026 del Teatro Italia di Rocca San Casciano
C’è una stagione teatrale che non ha paura di guardare in faccia la realtà, anche quando fa male. Che sa prendersi in giro, e poi prendersi sul serio. Che attraversa il dolore con leggerezza e la risata con profondità. È la nuova stagione del Teatro Italia di Rocca San Casciano, un percorso in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: risate - lacrime
Laura Santi, l'ultimo saluto tra risate e lacrime "anche se lei c'ha fato promettere che non avremmo pianto"
Laura Santi, l'ultimo saluto tra risate e lacrime "anche se lei c'ha fatto promettere che non avremmo pianto"
Sangiorgi chiude la Festa del Cinema di Mare con l’amico Veronesi. Lacrime e risate, l’omaggio a Francesco Nuti
Risate sotto le stelle al Rione Moncioveta! Il 24 settembre preparati ad una novità assoluta che ti farà ridere fino alle lacrime con i comici di @ruzza_comedy ! sul palco per voi: -Stephany Aiello -Gianmarco De Cicco -Davide Ronzoni Dove? Rione Monci - facebook.com Vai su Facebook
Sangiorgi chiude la Festa del Cinema di Mare con l’amico Veronesi. Lacrime e risate, l’omaggio a Francesco Nuti - X Vai su X