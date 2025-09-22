Riqualificazione del parco Cesare Braico | intesa fra maggioranza o opposizione

Brindisireport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Centrosinistra e centrodestra la pensano allo stesso modo. Il parco Cesare Braico va riqualificato, valutando la possibilità di abbattere le mura perimetrali. Il consiglio comunale ha approvato, all'unanimità dei presenti, l'ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Mario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

