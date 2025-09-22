Riparte la stagione live al Biblion al Caffè

Foggiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 settembre alle ore 20 il grande blues sarà di nuovo in scena presso la libreriacaffetteria Biblion al Caffè di via San Severino 17 a San Severo. Ad inaugurare questa nuova e ricca stagione ci sarà il celebre chitarrista argentino Demian Dominguez, già ospite presso la stessa venue. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - stagione

Cambiaso a Mediaset: «La prossima stagione verrà approcciata in maniera diversa, si riparte da zero. Il bilancio del Mondiale è positivo, vi spiego perché»

Treviglio riparte da capitan Reati: 13ª stagione, alla caccia del record di presenze

Ganna, 1ª tappa amara. Cade, riparte, ma la schiena fa male: ritiro. Stagione da reinventare

Riparte la stagione live al Biblion al Caffè.

Cerca Video su questo argomento: Riparte Stagione Live Biblion