Nuovo cantiere Aca in città. Partono i lavori di rifacimento delle condotte idriche su via Stradonetto, via Metauro, via Liri e via Aniene e per consentire l’intervento scattano sin da subito e fino al 31 ottobre, così come stabilito dall’ordinanza dirigenziale 850 del 22 settembre, le modifiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Riparazione delle condotte Aca in quattro vie della città: oltre un mese di divieti per far spazio al cantiere.

