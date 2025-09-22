Riparazione delle condotte Aca in quattro vie della città | oltre un mese di divieti per far spazio al cantiere

Ilpescara.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo cantiere Aca in città. Partono i lavori di rifacimento delle condotte idriche su via Stradonetto, via Metauro, via Liri e via Aniene e per consentire l’intervento scattano sin da subito e fino al 31 ottobre, così come stabilito dall’ordinanza dirigenziale 850 del 22 settembre, le modifiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparazione - condotte

Riparazione delle condotte Aca in quattro vie della città: oltre un mese di divieti per far spazio al cantiere.

riparazione condotte aca quattroRete idrica di Bientina: sostituzione delle condotte in via delle Fosse e a Quattro Strade - Bientina (PI), 11 settembre 2025 – Due operazioni distinte, tre strade interessate, due chilometri e mezzo di tubazioni da sostituire e un investimento di poco inferiore a due milioni di euro: sono i ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riparazione Condotte Aca Quattro