Rinnovo Vacca Juve il talento bianconero esulta sui social | Non potrei essere più felice di così La FOTO e il messaggio che fa scatenare i tifosi

Rinnovo Vacca Juve, il talento bianconero esulta sui social: la FOTO pubblicata sui social dall’attaccante. Un altro gioiello del vivaio bianconero lega il suo futuro alla Vecchia Signora. La Juventus Next Gen ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Alessio Vacca, che ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2028. Un passo fondamentale, che blinda uno dei talenti più cristallini del progetto Juventus Next Gen. È un rinnovo fortemente voluto dalla società e meritato sul campo dal giocatore. Alessio Vacca, attaccante di grande fantasia classe 2005, è a Torino da quando aveva 14 anni e ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile, imponendosi come uno dei leader tecnici della Juve Primavera, con un bottino di 58 presenze impreziosite da 24 gol e 9 assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

