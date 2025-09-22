Rinnovabili e digitale | le sfide del comparto
"SINERGIE PER UN FUTURO Sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile" è il tema al centro del secondo panel dell’appuntamento di QN Distretti al Centro Luigi Pecci di Prato, fissato per il 25 settembre, dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro". Il dibattito, moderato da Luigi Caroppo, responsabile La Nazione Prato, affronta tre assi strategici. Il primo è sostenibilità e rigenerazione dei materiali, con attenzione ai modelli di produzione circolare, alla tracciabilità e alla valorizzazione del Cardato Riciclato Pratese. Il secondo riguarda la transizione energetica e le infrastrutture digitali, decisive per garantire efficienza e competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Crescono le rinnovabili ma la vera rivoluzione energetica è digitale: il software vale più del sole
Secondo una recente analisi, buono il trend sulle rinnovabili ma troppo basso l'interesse digitale sui temi ambientali
La Calabria a due velocità nella transizione green: bene le rinnovabili, ma l'interesse digitale è il fanalino di coda
In Toscana mancano 40mila specialisti in transizione digitale ed ecologica: con ITS lavoro assicurato; Perché la rete di trasmissione elettrica non tiene il passo con la domanda?; Intelligence italiana, ecco le sfide 2025: terrorismo e AI.
Rinnovabili e digitale: le sfide del comparto - "SINERGIE PER UN FUTURO Sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile" è il tema al centro del secondo panel
Crescono le rinnovabili ma la vera rivoluzione energetica è digitale: il software vale più del sole - rischi, dipendenze tecnologiche e ritardi italiani sugli storage, il cuore della transizione si sposta dagli impianti agli algoritmi