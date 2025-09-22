Rinnovabili e digitale | le sfide del comparto

"SINERGIE PER UN FUTURO Sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile" è il tema al centro del secondo panel dell’appuntamento di QN Distretti al Centro Luigi Pecci di Prato, fissato per il 25 settembre, dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro". Il dibattito, moderato da Luigi Caroppo, responsabile La Nazione Prato, affronta tre assi strategici. Il primo è sostenibilità e rigenerazione dei materiali, con attenzione ai modelli di produzione circolare, alla tracciabilità e alla valorizzazione del Cardato Riciclato Pratese. Il secondo riguarda la transizione energetica e le infrastrutture digitali, decisive per garantire efficienza e competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net