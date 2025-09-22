Rinato grazie a un trapianto di cuore l’appello di Roberta | Mio papà cerca la famiglia del donatore

Roberta e suo papà Moreno, 32 e 70 anni, hanno deciso di lanciare un appello per trovare i familiari del donatore che ha permesso all'uomo di rinascere. Due anni fa a Moreno è stato trapiantato un cuore. "Una delle prime cose che mi ha detto dopo l'intervento è stata: 'Vorrei ringraziarli"", hanno raccontato padre e figlia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano Dalvai: «Sono rinato dopo il trapianto: la medaglia grazie a voi» - Ospedale San Maurizio: il 37enne è tornato nel reparto di Ematologia e Trapianto di midollo per ringraziare lo staff e regalare l'oro conquistato nella corsa alle Olimpiadi di Dresda ... altoadige.it scrive