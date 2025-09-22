nostro inviato a Monte Carlo Qui dove oggi un appartamento nel super esclusivo nuovo quartiere di Mareterra costa oltre centomila euro al metro quadro, una volta era tutta campagna. O meglio, tecnicamente era tutto mare, dato che questi sei ettari sono stati strappati al Mediterraneo e consegnati all'edilizia solo pochi anni fa. Ma c'è stato davvero un tempo in cui Monte Carlo era solo un piccolo e bucolico angolo di Riviera tra Nizza e Mentone dedito ad agricoltura e artigianato. Carlo III e la storia (con un aiutino dell'economia.) hanno poi portato il Principato di Monaco ad essere prima una meta di turismo d'élite e poi lo Stato più ricco al mondo - 180mila dollari di Pil pro-capite -, fino a diventare lo zenit del lusso, dal Grand Casinò alla Société des Bains de Mer, dal Gran Premio di Formula 1 al Salone nautico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rinasce il rum di Monte Carlo. Il Principato torna alla terra