Rimosso l'altarino per Alfonso Cesarano ucciso in un agguato a Gragnano

I Carabinieri e il Comune di Gragnano hanno rimosso l'altarino abusivo costruito sul luogo dell'omicidio di Alfonso Cesarano, ritenuto vicino al clan De Martino, ucciso a fine agosto in un agguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alfonso Cesarano morto a 34 anni in un agguato: colpito da cinque proiettili in strada. Era vicino al clan Di Martino - Un uomo di 35 anni, Alfonso Cesarano, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan Di Martino, è stato ucciso in via Cappella della Guardia a Gragnano, in provincia di Napoli, con cinque ... Segnala leggo.it