Rimonta nel recupero al Franchi | i viola di Pioli contestati Il Como è infinito Addai fa ruggire Fabregas

Un Como arrembante vince 2-1 in rimonta a Firenze. I lariani reagiscono al gol iniziale di Mandragora: rete di testa di Kempf, gran gol finale di Addai. De Gea ha impedito che il risultato fosse più largo. Fiorentina che ha applicato un gioco ostruzionistico per tutta la partita, con Kean poco servito. Paz e Morata sono stati bloccati sia con le buone che con le cattive, ma Rodriguez e Addai hanno tirato fuori talento e classe. Perrone atterra subito Kean: punizione dalla lunetta per la Fiorentina battuta da Mandragora, la barriera respinge, sempre Mandragora al volo di sinistro infila un Butez immobile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina-Como 1-2, pagelle e tabellino: Addai gela il Franchi in pieno recupero, vittoria in rimonta dei lariani; Fiorentina in crisi: il Como rimonta e vince al Franchi, fischi e cori dai tifosi

