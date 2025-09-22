rimonta milan futuro folgore ancora prima

Carattere, cuore e tanta qualità. Nella terza giornata del girone B il Milan Futuro rimonta il doppio svantaggio, si impone 3-2 sul Chievo Verona e vola così al secondo posto. Sul campo di casa, a Solbiate, l’U23 rossonera ha ribaltato i clivensi - nella sfida che richiamava i vecchi e spesso lottati incroci in Serie A tra la prima squadra meneghina e i veneti - grazie alle reti di Sia, Chaka Traorè e Cappelletti. "Abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo dove siamo andati sotto con due regali. Succede e succederà ancora perché dobbiamo crescere tanto. Ma ci sono tanti tanti lati positivi perché la squadra ha espresso un buon calcio, con personalità e ci ha creduto fino alla fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

