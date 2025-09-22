Rimini ospite del Guidonia dopo la vittoria col Forlì D' Alesio | Dobbiamo mantenere l' atteggiamento
Turno infrasettimanale in Serie C, il Rimini martedì alle 18:30 è ospite del Guidonia Montecelio. Biancorossi reduci dalla prima vittoria in stagione, arrivata venerdì sera contro il Forlì e in classifica ancora ultimi a -7, considerata la penalizzazione di 11 punti ricevuta. “Non dobbiamo farci. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Silvia Chiassai Martini ospite al Meeting di Rimini con la fondazione Cer Italia come “esempio concreto e virtuoso di comunità energetica”
Lunedì Ron è stato ospite al Meeting Rimini per un’intervista-concerto dal titolo “Il Racconto Del Potere Salvifico Delle Canzoni” - insieme al critico musicale, scrittore e sacerdote Massimo Granieri. Un racconto di come le sue canzoni abbiano trasformato luog - facebook.com Vai su Facebook
Rimini-Forlì 1-0. Decide il gol di Longobardi. Primo hurrà per i biancorossi - OPERATORE FVS: Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Lo riporta newsrimini.it
