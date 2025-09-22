Rimini avrà il consiglio comunale dei Ragazzi approvato in commissione il regolamento per l’istituzione

Lunedì (22 settembre) le commissioni consiliari (prima e quarta), riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del “consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi” del Comune di Rimini. Il provvedimento approvato è il primo passo per approdare in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini: approvato il regolamento per l'istituzione del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi - Questa mattina le Commissioni consiliari 1ª e 4ª, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del Consiglio

