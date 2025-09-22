Rimborso Irpef ai lavoratori impatriati quando spetta e come ottenerlo
Il recupero delle imposte versate in eccesso è un tema quanto mai attuale, anche per i contribuenti che hanno usufruito dei benefit riservati a quanti rientrano a lavorare in Italia. Tanto attuale da finire addirittura in tribunale. Il rimborso Irpef è stato oggetto della sentenza n. 23656 del 19 agosto 2025 della Corte di Cassazione, che si è soffermata su un tema ben preciso: il recupero delle imposte che sono state versate in sovrappiù da quanti hanno beneficiano del regime agevolato riservato ai lavoratori impatriati. La vicenda da cui ha preso origine la decisione. La vicenda presa in esame dai giudici è partita da un caso molto particolare: un contribuente si era trasferito in Italia e aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle imposte che aveva versato in sovrappiù nel corso del 2018. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
