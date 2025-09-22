Rilevati droni sull' aeroporto di Copenaghen scalo temporaneamente chiuso

L'aeroporto di Copenaghen è stato costretto a chiudere dopo che sono stati avvistati dei droni nelle vicinanze, causando gravi disagi. Secondo alcune segnalazioni, fino a tre droni sono stati rilevati nello spazio aereo sopra l'aeroporto internazionale, costringendo le autorità a prendere misure drastiche. La polizia è all'aeroporto, dove le indagini sono in corso.

