Tanti errori arbitrali nel week end di campionato: Rapuano e il Var Aureliano verso la sospensione. Giusta espulsione nel derby di Roma In attesa del monday night tra Napoli e Pisa, la quarta giornata di Serie A ha già regalato tantissimi episodi da moviola, con diversi arbitri che potevano fare meglio. Nel posticipo tra Inter e Sassuolo, gli ospiti reclamano un calcio di rigore per una trattenuta di Frattesi su Matic: la maglia in effetti è tirata ma per pochi istanti, con il mediano neroverde che va a terra solo dopo aver sbagliato il controllo. Episodi da moviola in Inter Sassuolo (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rigore e rosso contro l’Inter, Rocchi ‘frena’ Tudor: la moviola di Serie A